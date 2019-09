Piqué aponta o dedo à planificação da época do Barcelona: «Muitas viagens e pouco treino»

A vitória do Barcelona na última terça-feira, diante do Villarreal, não foi suficiente para tranquilizar o mundo blaugrana, que se debate com o mau arranque de época da formação catalã. Gerard Piqué, um dos capitães da equipa, diz que a culpa é da má planificação que foi feita para a pré-temporada. Viagens aos Estados Unidos e Japão, além de compromissos publicitários, deixaram pouco tempo para algo essencial: o treino.





"A pré-época não nos ajudou a começar bem a competição, houve muitas viagens e pouco treino. Muitos de nós repararam nisso, ainda não temos ritmo - e não é apenas o Messi - mas temos de continuar porque somos obrigados a ganhar. É um contratempo", referiu Piqué depois da partida, em que Messi foi substituído ao intervalo depois de apresentar queixas musculares."Vejam o que aconteceu agora ao Messi... Mas não há desculpas, temos gente qualificada na equipa para o substituir, mas esperamos que esteja pouco tempo ausente", acrescentou, reiterando: "A pré-temporada não foi a melhor."