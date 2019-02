Piqué e as queixas do Real: «É no futebol, no basquetebol... ainda bem que não têm mais modalidades»

As queixas do Real Madrid às arbitragens, que ganharam um novo foco com a ameaça dos merengues em deixar a Liga ACB de basquetebol, mereceram uma palavra de repúdio por parte de Gerard Piqué. Após o Lyon-Barcelona (0-0), o central, com humor à mistura, acusou o rival de ser um 'habitué' nestas matérias."É no basquetebol, é no futebol... depois vão ao Wanda Metropolitano, acontece o que aconteceu e calam-se um pouco. Ainda bem que não têm mais modalidades, como andebol ou hóquei em patins, se não também se queixavam", disparou o internacional espanhol. Refira-se que o Real tem protestado na sequência do que considera um erro de arbitragem que lhes tirou a vitória na final da Taça do Rei em basquetebol.Sobre a 1.ª mão dos oitavos da Liga dos Campeões, Piqué ficou satisfeito na globalidade: "A equipa melhorou, embora tenhamos obrigação de fazer mais. Criámos ocasiões e, sendo verdade que tem sido difícil para nós marcarmos, em traços gerais estou contente."