Piqué e o truque para não acusar no teste do balão: «Chupei moedas»

Gerard Piqué esteve no Manchester United entre 2004 e 2008. Central raçudo, estava na mira de Sir Alex Ferguson para o futuro, mas surgiu o Barcelona no caminho e resgatou-o para uma carreira longa e onde já conquistou de tudo pelos catalães.

Mas quando ainda era um jovem imberbe em Inglaterra, Piqué foi autor de uma façanha que ainda hoje recorda. Envolve copos, polícia e moedas...

"Passei um vermelho e fui parado pela polícia. Fiz o teste do balão, deu positivo e vi-me algemado na carrinha da polícia. Fiquei em pânico, a minha carreira ia pelo cano abaixo", começou por explicar.

"Quando chegámos à esquadra para mais testes, deram-me um saco para deixar as coisas pessoais e aproveitei uma desatenção de um dos agentes para ficar com moedas comigo. Tinha visto que se chupassemos moedas, não daríamos positivo no teste do balão. E a verdade é que funcionou. Seja pelas moedas ou por o álcool já estar a sair do corpo, deu negativo e fui libertado. Fui para o casino de táxi...", rematou.