Piqué esteve perto de comprar o Notts County no último verão

Gerard Piqué esteve perto de comprar o clube mais antigo do mundo, o Notts County, no último verão. A informação é avançada pelo 'The Athletic'.





De acordo com a publicação, a empresa do central do Barcelona, a Kosmos Global Holding, chegou a reunir-se com o então proprietário do clube, Alan Hardy, mas a difícil situação financeira da equipa de Nottingham acabou por fazer com que o negócio caísse. Os pagamentos em atraso a jogadores e equipa técnica, bem como a dívida ao fisco, que ascendia a um milhão de euros, obrigaram Hardy a vender o clube antes do dia 31 de julho.No fim, Hardy vendeu o clube à anterior oferta que tinha recebido, dos irmãos dinamarqueses Alexander e Christoffer Reedtz, por 11 milhões de euros.