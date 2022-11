No último jogo da carreira, Piqué perseguiu o árbitro e foi expulso

Gerard Piqué foi expulso ao intervalo no último jogo da carreira por contestar o árbitro Jesús Gil. O central catalão havia alinhado na última partida do Barcelona, diante do Almería, em Camp Nou, e esta terça-feira sentou-se no banco, diante do Osasuna, num encontro que não começou a correr bem para os culés.Robert Lewandowski viu o segundo amarelo ao minuto 31 por um cotovelo perigoso sobre o adversário, situação que deixou os catalães furiosos, em particular o defesa, de 35 anos.Ao intervalo, Piqué interpelou o juiz da partida rumo aos balneários, de dedo em riste, e já não se sentou no banco de suplentes na segunda parte do encontro em que teve o seu nome inscrito na ficha de jogo. As imagens da transmissão televisão mostraram ainda o futebolista do Barça a questionar o árbitro auxiliar Ángel Nevado que não quis conversar com o agora ex-jogador.Frente ao Almería, Piqué foi titular e despediu-se de Camp Nou e da afición catalã.