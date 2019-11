Piqué lembra saída em Nova Iorque: «Iríamos mesmo que o Valverde não quisesse»

É sabido que nos clubes de topo os treinadores normalmente são obrigados a verdadeiras batalhas para superar os egos dos jogadores, mas até agora poucas histórias concretas se conheciam disso mesmo, pelo menos contadas na primeira pessoa, por quem lá esteve.Gerard Piqué, bem ao seu estilo, decidiu quebrar essa 'tradição' e revelou o dia em que o plantel do Barcelona se impôs para ter direito a uma saída noturna durante a pré-temporada. O defesa, o capitão de equipa, diz mesmo que os jogadores sairiam mesmo que Ernesto Valverde os tivesse proibido..."Dissemos ao Valverde que íamos sair à noite em Nova Iorque. Ele não percebia. Dizia-nos: 'não vejo qualquer razão para estarem a sair'. Tivemos umas cinco reuniões até que ele percebesse que precisávamos de o fazer. Quer quisesse, quer não, nós íamos sair", revelou o defesa, num excerto do documentário 'Matchday', da Rakuten TV, que irá para o ar na sexta-feira.Não se sabe ao certo em que momento esta situação aconteceu, mas o jornal 'Marca' admite que a mesma poderá ter sucedido na pré-temporada 2017/18, na altura em que Piqué assumiu as manchetes dos jornais em Espanha por causa de uma publicação na qual garantiu que Neymar ficaria no Barcelona: o famoso "Se queda" Neste documentário, com oito capítulos, irá ser mostrado um outro lado do Barcelona, com imagens de momentos até agora 'escondidos' do público em geral.