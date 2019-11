Piqué: «Não me abro com facilidade, até posso parecer distante»

Gerard Piqué, jogador do Barcelona e homem de negócios, revelou traços da sua personalidade numa entrevista que antecede o início da fase final da Taça Davis (ténis), organizada pelo central espanhol, que vai ter lugar em Madrid de 18 a 24 de novembro. Agora que não é só um jogador de futebol, Piqué tem tido mais dificuldades na sua vida pessoal."Agora é difícil cultivar amizades verdadeiras. Pessoas como eu atraem, seduzem. É por isso que me protejo. Não me abro com facilidade, até posso parecer distante", confessou na entrevista ao El País.O central, de 32 anos, sempre foi conhecido por expressar as suas opiniões, sem ligar ao que poderiam pensar, nomeadamente em relação a assuntos políticos. "Quando lanço a confusão, o que me deixa mais triste é pensar na minha mão e no meu pai, mas também no meu representante, Arturo Canales, especialmente no início da minha carreira. Já estão cansados e agora não me ligam tanto. Mas, no modo empreendedor sou mais moderado", revelou.Uma das maiores curiosidades é a relação com os restantes companheiros na seleção espanhola, já que Piqué é, manifestamente, apoiante da independência da Catalunha e protesta veemente contra os presos políticos. Mas, o jogador do Barcelona assume que se discute política nos estágios de La Roja, mas em campo fica tudo de lado."Na seleção, conversamos mil vezes sobre política, mas depois vamos para o campo para jogar", afirmou.Numa entrevista em que mostrou uma outra façanha a todos os fãs, Piqué ainda falou sobre os seus filhos: "O mais velho adora futebol e o pequeno é mais artista. Milan [filho mais velho] tem seis anos e sabe coisas que eu nem sei, como quem foi titular em determinada altura e nomes de equipas que tenho dificuldade em reconhecer... No outro dia estávamos na brincadeira com os filhos do Luis (Suárez) e do Leo (Messi) e quando marcaram um golo, ele diz: 'É como o que o Kroos marcou no Campeonato da Europa contra a Suécia.' Fiquei impressionado. Ele entra no youtube e é como uma esponja. O mais novo é mais fantasioso, toca bateria, já o futebol custa-lhe mais."