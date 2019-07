Piqué obrigado a pagar 2 milhões em impostos após perder batalha contra o fisco

Gerard Piqué vai ser obrigado a pagar 2,1 milhões de euros após ter perdido o último recurso contra a Agência Tributária espanhola.



O tribunal recusou o recurso interposto pela defesa do jogador do Barcelona contra uma decisão do Tribunal Administrativo Económico Central que condenava o espanhol a pagar 2,1 milhões de euros em multas e impostos atrasados em 2008, 2009 e 2010.







Autor: Correio da Manhã