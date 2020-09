Pjanic revela o que Cristiano Ronaldo lhe disse sobre a sua transferência para o Barcelona

Miralem Pjanic trocou a Juventus pelo Barcelona este verão e, depois de ter jogado com Cristiano Ronaldo em Turim, vai agora alinhar ao lado de Messi na Catalunha. O jogador bósnio, que também jogou com Totti na Roma e com Buffon na Juventus, está habituado a ter grandes craques ao seu lado. E numa entrevista ao 'Mundo Deportivo' revela que aprendeu muito com todos eles.





"A mentalidade que eles têm é única. Jogam todos há muitos anos a um nível elevado e para isso têm de estar concentrados no seu trabalho, têm de amar o futebol. Querem sempre melhorar em todas as competições, são um exemplo para todos", referiu o médio.E será que Cristiano Ronaldo lhe disse para não assinar pelo Barcelona? "Pelo contrário. Ele disse-me que estava muito feliz por mim porque o jogo em Espanha é bom e muito forte. Lamentou que eu fosse deixar a Juventus, mas disse-me que me vou divertir muito numa grande equipa como o Barcelona. O Cristiano tem sido muito profissional na Juventus, é um jogador que demonstrou muitas coisas e tem sido importante no balneário, ao dar o exemplo a todos."