Plantel do Barcelona questiona se Quique Sétien é o homem certo para "levar o barco"

O Barcelona vive por dias muito conturbados. Depois de ter vindo a público que o clube teria contratado uma empresa com vista a denegrir a imagem dos opositores da direção, e até de algumas das estrelas do plantel, os maus resultados e a perda da liderança para o Real Madrid agudizou ainda mais a crise por que passam os blaugrana. E a primeira vítima deste 'tsunami' pode ser segundo a 'Catalunya Rádio', o treinador Quique Setién.





O treinador estará nesta altura a passar a sua pior fase desde que chegou a Camp Nou. Conta a mesma rádio - citada pelo jornal 'As' - que o técnico deixou de ter o apoio de grande parte do balneário. Muitos jogadores consideram que Sétien e a sua equipa técnica não são os indicados para assumir este projeto e frases como ' estes não sabem levar este barco' ou 'isto é demasiado grande para eles' têm sido pronunciadas por estes dias no centro de treinos do Barcelona.O desencontro de parte do plantel com o treinador terá começado depois da derrota com o Valencia (2-0), a 25 de janeiro. Mas, ainda de acordo coma mesma rádio, o plantel atribui grande parte das culpas pela atual situação à direção desportiva.