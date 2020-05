Plantel do Elche bate o pé e não treina sem ter o salário total de volta

Tudo se preparava para mais um dia 'normal' de treinos no complexo do Elche... até que nenhum jogador apareceu para trabalhar. Segundo o 'As', os atletas recusaram participar em qualquer sessão de trabalho devido ao corte salarial que ainda vigora por esta altura. Os ordenados estão a ser pagos a 30%, algo que a equipa não aceita nesta fase.





Os treinos individuais voltaram na sexta-feira e, desde esse dia, que os jogadores do emblema da segunda divisão espanhola têm estado a trabalhar. No entanto, esperavam que a retoma dos treinos significasse algum tipo de reposição nos salários, algo que ainda não aconteceu. Até isso acontecer, o diário garante que o plantel não volta ao trabalho.Por outro lado, há atletas que esperam ver clarificada a situação de quem termina contrato a 30 de junho, visto que ganha cada vez mais força a possibilidade de os campeonatos se estenderem para lá dessa data.