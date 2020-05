Playoff insólito em Espanha: segundo classificado tem mais pontos do que o líder

Devido à pandemia Covid-19, não faltam decisões polémicas no que toca a subidas e descidas de divisão. E uma das que mais tem dado falar aconteceu na Terceira Divisão Espanhola. Tudo porque vai acontecer um playoff de subida em que o segundo classificado desta fase terminou com mais pontos do que o primeiro. Confuso? Passamos a explicar.





A Terceira Divisão conta com 18 grupos e em cada um deles existirá uma final four com o formato de eliminatórias, em que o primeiro classificado defronta o quarto e o segundo opõe-se ao terceiro nas meias-finais. O vencedor deste playoff sobe ao escalão acima.Ora, a polémica aconteceu no Grupo 12. O Tenisca era o líder da competição na altura da paragem, mas tinha uma média de 1,9286 pontos por jogo. O Menisco seguia em terceiro mas tinha um jogo em atraso e uma melhor média pontual (1,9630 pontos por encontro). Desta forma, a Federação Espanhola de Futebol optou por atribuir a liderança ao Menisco precisamente pelo fator referido.A decisão não caiu bem ao Tenisca. É que a classificação não define apenas o adversário que estas equipas vão ter de defrontar. Por questões sanitárias, não haverá prolongamento e decisão por penáltis em caso de empate. Nesse cenário, segue em frente (nas meias-finais) ou sobe (no caso da final) o melhor classificado da fase regular.Imaginemos, por exemplo, que o Menisco elimina o Tamaraceite (4º classificado) e o Tenisca derrota a UD San Fernando (terceiros classificados). Se Menisco e Tenisca empatarem no jogo decisivo, são os primeiros quem festejam a subida.Desta forma, o Tenisca já protestou e quer recorrer. "Podíamos ter um novo recorde, que seria universal: ser o único clube da história do futebol a ser o segundo classificado a ter mais pontos do que o primeiro. Vamos tentar que não seja assim", lê-se no comunicado do clube.