Polémica com Barcelona na Taça do Rei: futebolista da equipa B podia ou não jogar?

A utilização de Juan Brandáriz, também conhecido como Chumi, pelo Barcelona no jogo com o Levante, na 1.ª mão da Taça do Rei, está a causar polémica em Espanha.Esta quinta-feira, o jornal 'El Mundo' refere que a formação orientada por Ernesto Valverde poderia ser desqualificada da Taça do Rei por utilização indevida do futebolista da formação. A publicação refere que Chumi estava castigado, devido a acumulação de cartões amarelos na equipa B.Mas o clube desmente essa informação, alegando as alterações do Regulamento Geral e do Código de Disciplina da Real Federação Espanhola de Futebol, datada de novembro.Esta polémica surge no dia em que o Barcelona recebe o Levante para a 2.ª mão dos oitavos de final da Taça do Rei, com a formação catalã em desvantagem, por ter perdido (2-1) o jogo da 1.ª mão.