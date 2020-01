Polémica com jogo da Real Sociedad para a Taça do Rei obriga RFEF a alterar datas

A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou, esta sexta-feira, as datas e horários dos encontros dos oitavos-de-final da Taça do Rei de Espanha, mas acabou por ter de fazer alterações momentos após o sorteio por culpa de uma polémica a envolver a Real Sociedad.





Os habeis lucido con los horarios! Ni 48h de descanso

https://t.co/VqgryPJcye — Asier Illarramendi (@illarra4) January 24, 2020

De acordo com as primeiras datas anunciadas pela RFEF, o emblema de San Sebastián iria jogar o encontro dos 'oitavos' da prova, diante da Osasuna, na próxima quarta-feira, dia 30, dois dias após a partida com o Mallorca, da 21.ª jornada da La Liga. Esta decisão deu aso a queixas de alguns jogadores da Real Sociedad, inclusive de Asier Illarramendi, que recorreu às redes sociais para demonstrar o seu descontentamento. "Olhem só os horários. Nem 48 horas de descanso", escreveu o médio espanhol.Momentos depois a Federação Espanhola de Futebol alterou o encontro entre a Real Sociedad e o Osasuna para o próximo dia 30 de janeiro, dois dias depois da data inicial divulgada.Depois de conhecida a alteração dos horários, foi a vez da Real Sociedad também recorrer às redes sociais para agradecer à Federação Espanhola de Futebol pela decisão. "Finalmente vamos poder descansar depois do jogo para a La Liga e iremos disputar a partida para a Taça do Rei na quinta-feira, às 21h00. Queremos agradecer à La Liga pela colaboração para modificar os horários", pode ler-se na mensagem publicada na página do Twitter.