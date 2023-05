Polémica em Espanha: seis árbitros que vão ser despedidos processam federação

O jornal espanhol 'As' revela esta quarta-feira que os seis árbitros de VAR, das primeira e segunda divisões, que vão ser despedidos pelo Comité Técnico de Árbitros, pretendem tomar medidas legais contra a federação.Entre os visados está Iglesias Villanueva, VAR no polémico jogo entre o Valencia e o Real Madrid, no último domingo, que não terá mostrado a totalidade das imagens de um lance a envolver Vinícius Júnior e Hugo Duro, do qual resultou a expulsão do brasileiro do Real Madrid, entretanto foi revertida, depois do protesto dos merengues.Segundo o jornal de Madrid, Nacho Iglesias Villanueva foi retirado dos jogos desta semana e é um dos seis que despedidos pelo Comité Técnico de Árbitros e pela federação. O juiz já estava em ponto de mira por causa de um erro num jogo que colocou frente a frente o Cádiz e o Elche.Os visados contam agir judicialmente por considerarem, segundo o 'As' que o despedimento não tem justa causa.