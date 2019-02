Polícia deteve 11 adeptos do Getafe após desacatos com adeptos do Levante

A polícia espanhola deteve este sábado onze adeptos do Getafe, por perturbarem a ordem pública, antes do, para a 22.ª jornada da Liga espanhola.Fontes policiais, citadas pela agência EFE, deram conta da detenção de um grupo de adeptos num bar junto ao estádio, em Valência, onde estavam adeptos do Levante e aos quais se dirigiram com paus.Estes onze adeptos faziam parte de um grupo que se deslocou numa carrinha, de acordo com as mesmas fontes, que confirmaram prejuízos em alguns automóveis na zona, assim como ferimentos sem gravidade num elemento policial.Na terça-feira, o Getafe foi eliminado da Taça do Rei pelo Valência, outro clube da cidade, ao perder por 3-1 , depois de vencer 1-0 em casa, num encontro marcado pela crispação entre jogadores, no estádio Mestalla.