O romeno Gheorghe Popescu jogou no Barcelona entre 1995 e 1997, mas podia antes disso ter ido para o Real Madrid. Segundo contou o antigo médio ao 'The Athletic', Ramón Mendoza, então presidente dos merengues, quis contratá-lo em 1990, mas não conseguiu chegar a um entendimento com o jogador, que na altura vestia a camisola no Universitatea Craiova. Três décadas depois Popescu explica que na altura não conhecia o Real Madrid.





"Tive um contrato do Real Madrid em cima da mesa durante dois dias, mas não sabia o que significava o clube nesse momento. Não tinha informação porque éramos um país comunista. Não conhecia a sua grandeza nem nunca os tinha visto", confessou Popescu, hoje com 52 anos."O Toshack era o treinador, mas na altura eu só falei com o presidente. Veio ter comigo e cometi o erro de dizer que não", admite.Seja como for, o antigo jogador romeno orgulha-se da carreira que fez. "Tive uma grande carreira, mas talvez pudesse ter passado muito tempo em Madrid. Quem sabe? Ir da Roménia para Madrid significava um grande passo, quando fui para o Barcelona estava realmente preparado."