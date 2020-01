Porta-voz do Valencia assume: «Rodrigo? Temos de estar preparados para uma possível saída»

Rodrigo Moreno, avançado do Valencia, tem sido um dos nomes fortemente apontados ao Barcelona durante este mercado de inverno, muito por culpa da lesão de Luis Suárez, que irá afastar o internacional uruguaio dos relvados por alguns meses.





Em declarações prestadas a uma estação televisiva espanhola, Roman Bellever, porta-voz do Valencia, assumiu que o emblema ché está preparado para uma eventual saída do ex-avançado do Benfica ou até mesmo de um outro jogador."Ao Valencia chegam muitas ofertas e as equipas demonstram interesse por muitos dos nossos jogadores. Sabemos que existem equipas interessadas no Rodrigo desde o último verão e este inverno não foi exceção. O Valencia tem de estar preparado para uma possível saída ou não de qualquer jogador. Para os bons jogadores haverá sempre ofertas e Rodrigo não é exceção", apontou.Esta temporada, Rodrigo Moreno soma 22 partidas pelo Valencia, tendo apontado quatro golos e dez assistências.