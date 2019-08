Portugueses seguem a todo o gás para a liga

João Félix e Nélson Semedo já treinaram sem limitações. O avançado do At. Madrid saiu lesionado no jogo de estreia para o campeonato frente ao Getafe, depois de sofrer cãibras durante a partida. Boas notícias para o técnico Diego Simeone, que poderá contar com o jogador para a deslocação ao terreno do Leganés no próximo domingo. Depois do dérbi frente ao Getafe, o Atlético Madrid ficou a conhecer a data do embate frente ao Real Madrid. O clássico no campeonato fica para 28 de outubro no Wanda Metropolitano. A informação surgiu num dia em que os blancos ficaram a saber que Modric vai cumprir um jogo de castigo pela expulsão com o Celta.Já Nélson Semedo terminou a partida com o Athletic Bilbao com queixas e esteve a fazer treino condicionado durante a semana. O defesa já treinou ontem com o restante grupo e está à disposição de Ernesto Valverde para o encontro frente ao Betis de William Carvalho.Depois de uma jogadora do Pozuelo de Alarcón ter desvalorizado a vistosa jogada de João Félix frente ao Getafe apelidando-a de "jogadazita", o futsalista Ricardinho saiu em defesa do jogador. "Uma jogadazinha? Uma jogadona! O problema é que insistem em comparar jogadores, desfrutem deles!"