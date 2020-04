Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

«Prefiro comer um bocado de pão com azeite do que correr riscos»: jogador espanhol recusa regresso Fali diz que não treinará nem jogará enquanto as condições de segurança não estiverem 100 por cento garantidas