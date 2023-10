Preocupação em Espanha: jovem do Córdoba desaparecido após viagem de comboio

??Seguimos buscando a Álvaro Prieto, jugador del #JuvenilACCF



Desaparecido el jueves 12 de octubre en Sevilla.



Por favor, máxima difusión.



Se ruega se contacte con la policía o con la familia en el 608435399. pic.twitter.com/cyToXPOScC — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) October 13, 2023

As autoridades espanholas continuam à procura de Álvaro Prieto, jovem de 18 anos do Córdoba que desapareceu na quinta-feira após sair a pé da estação de comboios de Santa Justa, naquele país.Segundo a 'Marca', Prieto viajou na quarta-feira até Sevilha onde, na companhia de outro rapaz, marcou presença numa festa. Algumas horas depois, quando decidiu apanhar um comboio de alta velocidade para regressar a Córdoba, acabou por ter problemas com o bilhete e por ficar sem bateria no telemóvel.Foi nessa altura que, de acordo com a mesma fonte, o jovem entrou sem bilhete num outro comboio que não passava por Córdoba. Depois de ser apanhado, e algo confuso, Prieto saiu da estação de Santa Justa a pé, precisamente o último local onde foi visto.Nas redes sociais, o Córdoba já solicitou toda a ajuda possível de forma a encontrar o jovem. As operações de busca continuam em andamento.