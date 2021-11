Presidente da La Liga: «Ansu Fati é igual ou melhor que Mbappé»

Muito se fala numa possível ida de Kylian Mbappé para o Real Madrid já no próximo verão, uma vez que o avançado francês termina contrato com o Paris Saint-Germain em junho. No entanto, Javier Tebas, presidente da La Liga, preferiu destacar os vários jogadores de qualidade a atuar no campeonato, como Ansu Fati."Gostamos sempre de dar muito valor ao que temos fora de Espanha. Temos Ansu Fati, uma pena pela lesão, mas no tempo em que voltou mostrou que é igual ou melhor que Mbappé", disse, em declarações ao 'El Partidazo de Cope'.Ansu Fati, de 19 anos, recupera neste momento de uma nova lesão sofrida frente ao Celta de Vigo, no passado sábado.