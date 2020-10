Presidente da LaLiga: «Cristiano saiu mas a Serie A não cresceu muito ao nível internacional»

Javier Tebas, presidente da Liga espanhola, participou na gala da 'Gazzetta dello Sport', em Itália, e falou da possível saída de Messi do campeonato espanhol, bem como do impacto que tiveram as transferências de Neymar e Cristiano Ronaldo para outras ligas.





"Quero o Messi sempre no campeonato espanhol", referiu quando confrontado com o sucedido há poucas semanas, com o argentino prestes a transferir-se para o Manchester City. "É uma máquina para a indústria. Há muitos anos que nos estávamos a preparar para a saída de Messi-Cristiano, para que isso não representasse um trauma financeiro", referiu."O Neymar saiu para o PSG e a Liga francesa não cresceu muito ao nível internacional; o Cristiano foi para Turim e o mesmo aconteceu com a Serie A. Se o Messi tivesse saído, nós já tínhamos vendido os direitos televisivos em quase todo o Mundo para os próximos quatro anos e ninguém nos telefonou a dizer que queria rescindir o contrato se o Messi saísse", acrescentou Tebas."Os jogadores importantes são os que estão na liga, o comboio continua. Saíram o Cristiano, o Neymar e continuámos a crescer, por causa do trabalho que tem sido feito para o crescimento da marca LaLiga. Não é um jogador que transforma um campeonato inteiro", concluiu.