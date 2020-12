Presidente da liga espanhola admite regresso do público aos estádios em janeiro

O presidente da liga espanhola, Javier Tebas, admitiu que os estádios devem voltar a abrir as portas ao público já a partir de janeiro.





Nove meses depois do início da pandemia, o presidente de La Liga acredita que os adeptos vão poder voltar aos estádios no início do próximo ano."Começaremos com poucos, mas teremos o regresso do público, espero que já em janeiro", afirmou Javier Tebas.