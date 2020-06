Presidente da Liga espanhola faz ameaça após violações de protocolo

A poucas horas do regresso da Liga espanhola, Javier Tebas parece ter-se fartado das constantes violações do protocolo por parte dos jogadores e, em declarações à imprensa francesa, deixou uma séria ameaça aos futebolistas, anunciando que se se repetirem as cenas vistas poderá obrigar todas as equipas a passarem a fazer estágios obrigatórios até final da temporada. Em causa estão as recentes presenças de três jogadores num churrasco no fim de semana (Luka Jovic, Nemanja Maksimovic e Ivan Saponjic) e ainda o jantar no qual Nélson Semedo esteve nos últimos dias.





"Esperamos não ter de chegar a esse extremo, mas se os jogadores não deixarem de ir a churrascos ou festas não teremos outra opção. Confiámos nos jogadores quando desistimos da ideia de os concentrar nos centros de treino. A única coisa que pedimos em troca é que esta confiança tenha um retorno, que não seja traída. Se violarmos as regras não prejudicamos apenas a Liga, mas também a saúde das pessoas em geral", declarou Tebas, em conversa com o 'L'Equipe'.