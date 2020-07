Presidente da Liga espanhola garante que última jornada da 2.ª Liga não se vai repetir

O presidente da Liga espanhola, Javier Tebas, garantiu que a última jornada do segundo escalão do futebol espanhol, "evidentemente não se vai repetir", após um pedido do histórico Deportivo da Corunha, despromovido à terceira divisão.

O Corunha anunciou esta terça-feira ter pedido a repetição da 42.ª e última jornada, por "violação dos princípios da competitividade, igualdade e fair play", dado que o antigo campeão espanhol, em 1999/2000, chegou a esta fase com a possibilidade de garantir a manutenção, mas não conseguiu jogar com o Fuenlabrada, depois de vários casos de covid-19 terem sido detetados nos madrilenos.

Os restantes encontros acabaram por decorrer, com o Deportivo, mesmo sem jogar, e Numancia a serem relegados ao terceiro escalão.

Sobre uma eventual quebra do protocolo assumido, Tebas disse que a Liga tinha avisado "há três ou quatro semanas" para a possibilidade de, dada a pandemia de covid-19, ser "dado o alarme e poder dar-se um problema em algum jogo".

Já na segunda-feira, o Rayo Vallecano, que conta com o português Bebé nas suas fileiras, emitiu um comunicado a dar conta da "mais profunda indignação com a adulteração da competição que está a ser tentada", pedindo o adiamento de todos os jogos da última ronda.

A comitiva do Fuenlabrada, composta por 24 pessoas, permanece confinada em um hotel na Corunha, à espera de uma decisão, sendo que as medidas estabelecidas pelo protocolo de saúde foram tomadas e os elementos que testaram positivo não apresentaram sintomas.

O desafio era determinante para as duas equipas, uma vez que, antes da última jornada, o Fuenlabrada somava 60 pontos na sexta posição, a última que dá acesso a um 'playoff' de acesso ao principal escalão. O Corunha lutava para fugir à despromoção, ocupando o 19.º posto, com 48 pontos, a um do Albacete e do Lugo, as primeiras equipas acima da 'linha de água', que acabaram por vencer os seus jogos.