Presidente do Atlético Madrid disponível para ceder estádio ao rival

Enrique Cerezo, presidente do Atlético Madrid, admitiu esta quarta-feira a possibilidade de ceder o estádio dos colchoneros ao rival Real Madrid para que os merengues realizem os seus jogos enquanto decorrem as obras no Santiago Bernabéu.





"Ceder o Wanda Metropolitano? Até vou tirar a minha máscara para responder. Que ninguém tenha dúvidas de que estaremos à disposição do Real Madrid para isso", garantiu Cerezo numa cerimónia realizada esta manhã na baixa da cidade de Madrid e que serviu para assinalar o regresso do futebol no país após a paragem devido à pandemia.Esta tomada de posição surge depois de o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, ter afirmado que merengues não voltarão a jogar no Bernabéu esta época e que os restantes jogos serão realizados no Estádio Alfredo Di Stéfano, onde habitualmente joga o Castilla (equipa B).