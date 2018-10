Presidente do Barcelona em 'versão Pai Natal': as excêntricas ofertas de Bartomeu

De relógios a iPads, de telemóveis a casacos Harley Davidson: na hora de dar presentes ao plantel do Barcelona, o presidente Josep Maria Bartomeu não olha a gastos ou a excentricidades.O 'La Vanguardia' conta esta quarta-feira que na passada semana, após o jogo da Liga dos Campeões com o Inter , o líder dos blaugranas desceu ao balneário para felicitar a equipa pela vitória e cumprir a promessa que havia feito depois da conquista da Liga espanhola e da Taça: entregar um relógio personalizado da marca Bulgari, no qual estão desenhados os dois troféus e onde está igualmente gravado o nome de cada um dos jogadores. A luxuosa prenda foi entregue a cada um dos elementos do plantel, staff e empregados do clube, embora os modelos que 'calharam em sortes' aos jogadores sejam mais caros.Esta não é, contudo, uma original oferta de Bartomeu: há dois anos ofereceu relógios Maurice Lacroix, uma marca que, na altura, era parceira comercial do emblema catalão.Dar smartphones no Natal já se tornou recorrente para o dirigente desde que assumiu a liderança do clube: o ano passado foi um iPhone X, em 2017 um iPhone 8 e um iPhone 7 em 2016. Aqui, como com os relógios, os jogadores receberam modelos mais caros do que o resto do staff. IPads e auscultadores de alta fidelidade também já entraram na lista de ofertas.No entanto, o primeiro presente foi talvez o mais original de todos: no Natal de 2014, Bartomeu ofereceu um casaco Harley Davidson personalizado com o nome de cada jogador nas costas.Ainda assim, será difícil ao dirigente blaugrana superar os 450 mil euros gastos por Joan Laporta que num ano gastou 450 mil euros em relógios para os seus jogadores e noutro ofereceu-lhes... um carro.