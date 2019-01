Presidente do Barcelona garante Valverde para a próxima época

O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, afirmou esta quarta-feira ao jornal 'Sport' que a sua intenção é que Ernesto Valverde se mantenha como treinador do Barcelona na próxima temporada.Bartomeu afasta assim uma das muitas especulações sobre o futuro da equipa catalã."Não temos nenhuma dúvida de que Valverde é o treinador do Barcelona para este e para o próximo ano. A seu tempo iremos conversar. Valverde é um treinador muito confiante, que está a fazer um grande trabalho, conhece bem o nosso ADN, o sistema de jogo do Barcelona. Estamos bastante satisfeito com o treinador", afirmou o presidente do Barcelona questionado sobre a continuidade do técnico espanhol, de 54 anos.