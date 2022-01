Presidente do Barcelona garante sobre Haaland: «Tudo é possível»

O Barcelona revelou uma dívida de 1.350 milhões de euros em agosto último e capitais próprios negativos na ordem dos 450 milhões mas continua a sonhar em grande no que diz respeito a contratações de futebolistas. O presidente dos culés aproveitou a apresentação de Ferran Torres, ex-Manchester City, para deixar, com mira ao próximo verão, a porta aberta a Erling Haaland, um dos futebolistas mais desejados do Mundo. "Haaland? Tudo é possível", referiu sobre o jogador do Borussia Dortmund.Confrontado sobre a viabilidade da aquisição do internacional norueguês, que está a ser seguido por vários 'tubarões' na Europa, Laporta frisou que o futuro está a ser acautelado."Estamos a trabalhar para ter margem salarial e também a planificar a próxima temporada. A estrutura não cessa o seu empenho em construir uma grande equipa. É a nossa responsabilidade enquanto clube. Tudo é possível se for bem feito", frisou o presidente do Barça.