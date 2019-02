Presidente do Barcelona 'junta' Ronaldo e Messi: «Iam entender-se às mil maravilhas»

O presidente do Barcelona deu uma entrevista ao programa 'El Partidazo de Cope' em que garantiu não ter nenhum pacto com o Real Madrid no que toca à contratação de jogadores. Josep Maria Bartomeu frisou que "há um respeito muito grande" entre os dois emblemas, mas não descartou a possibilidade de contratar no Santiago Bernabéu."Se um jogador quer sair do Real Madrid, claro que o podemos contratar. Não há pactos. Mas isso ainda não aconteceu desde que estou no clube", considerou o líder dos catalães no dia em que o Barcelona recebe o rival, na Taça do Rei.Bartomeu foi questionado sobre o caso de Isco, que não está a passar por bom momento em Madrid - a relação com o treinador Santiago Solari não é a melhor... - e que poderia ser um alvo nos próximos tempos. "Se fosse esse o caso, falaria primeiro com o Florentino [Pérez, presidente do Real Madrid]."E teria Bartomeu contratado Cristiano Ronaldo, tendo Messi na equipa? "Os bons jogadores são sempre compatíveis. Entender-se-iam às mil maravilhas."Recorrentemente fala-se na possibilidade de Neymar regressar ao Barcelona - de onde saiu para o PSG, a troco de uns astroómicos 222 milhões de euros em 2017 - mas Bartomeu garante que tudo não passa de rumores."Nunca me pediu para voltar, nem ele, nem o pai. São rumores. Já nos encontrámos, falámos de futebol, mas nunca me telefonou. Ele escolheu um projeto. O Neymar é um fora de série, tem muito talento e ganhou títulos em França. Em termos de projeto desportivo, o clube tomou decisões e contratámos o Coutinho e o Dembélé, que são mais jovens."