Primeira convocatória de De La Fuente na seleção espanhola com várias novidades: Porro entre os eleitos

Luís de la Fuente divulgou esta sexta-feira a sua primeira convocatória como selecionador de Espanha, a qual se destina aos jogos de qualificação para o Euro'2024 frente a Noruega e Escócia e conta com algumas novidades.As grandes surpresas da lista, que conta apenas com 11 dos jogadores chamados para o Mundial'2022, são Kepa Arrizabalaga, Nacho, Iago Aspas, David García e Joselu. No caso dos dois últimos trata-se mesmo de uma estreia numa convocatória da seleção principal espanhola.De referir que Pedro Porro, ex-jogador do Sporting, também consta na lista dos 26 convocados por Luís de la Fuente.Guarda-redes: Kepa, Robert Sánchez e David RayaDefesas: Gayá, Nacho, Íñigo Martínez, Balde, David García, Pedro Porro, Laporte e CarvajalMédios: Rodri, Fabían Ruiz, Zubimendi, Pedri, Ceballos, Gavi e Mikel MerinoAvançados: Morata, Dani Olmo, Nico Williams, Bryan Gil, Iago Aspas, Joselu, Oyarzabal e Gerard Moreno