Primo de Abidal quer esclarecer questão do fígado: «Isto está a obcecar-me»

Gérard Armand, primo de Éric Abidal, atual diretor desportivo do Barcelona, garantiu numa entrevista ao 'Le Parisien' que está disposto a declarar em tribunal que foi ele o dador do fígado que o antigo jogador recebeu, em 2012. A justiça espanhola, recorde-se, abriu uma investigação por haver suspeitas de que o órgão possa ter sido adquirido no mercado negro."Se tiver de testemunhar falo-ei. E estou disponível para ceder as provas que necessitarem, sejam de sangue ou outras", disse Armand.O primo de Abidal diz que não fala com Éric desde outubro do ano passado e que soube da abertura do processo pelos jornais. "Soube pela imprensa. Queria ter acesso ao processo porque vivo na incerteza. Quero esclarecer isto porque este caso está a obcecar-me", frisou."Em julho do ano passado fiz uma ecografia em que visível que me falta um bocado do fígado", acrescentou.