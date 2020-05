Próxima temporada da liga espanhola arranca a 12 de setembro

O presidente da La Liga, Javier Tebas, anunciou esta sexta-feira a data em que pretende que comece a próxima edição do campeonato espanhol.





"A próxima época vai começar a 12 de setembro", revelou, à Marca.O líder da liga espanhola espera também que esteja tudo pronto para retomar a atual edição do campeonato. "Retomaremos, se Deus quiser, no dia 11 de junho. Esperemos que Madrid e Barcelona já tenham ultrapassado a fase 2 do desconfinamento, que é quando se pode jogar. Há mais de 130 pessoas a trabalhar na liga para que tudo se possa concretizar de uma forma difente. As viagens, organização, tudo", explicou.Javier Tebas revela também uma novidade tecnológica na competição para minimizar a ausência dos adeptos nos estádios. "Já estamos a realizar testes para que, a nível audiovisual, o espectador possa escolher entre duas imagens: a real ou uma com público e som virtualizado", contou.