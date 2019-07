Puyol: «Rejeitei o Real Madrid duas vezes»

Carles Puyol não conheceu outro clube na sua vida que não o Barcelona, mas o rival Real Madrid tentou contratá-lo em duas ocasiões e acabou por levar... duas tampas. Numa entrevista à estação televisiva 'Tv3', o antigo capitão dos catalães revelou as abordagens de Florentino Pérez e esclareceu o motivo das negas ao maior rival.





"Tentaram contratar-me duas vezes, mas eu já estava na melhor equipa do mundo. Queria ganhar títulos no Barcelona e por isso fiquei", disse Carles Puyol, acrescentando. "A primeira vez foi na temporada a seguir à contratação do Figo [época 2001/02]. A segunda foi quando o Camacho assumiu o comando técnico do Real Madrid. Ele queria-me a mim e ao Ronaldinho", revelou o antigo internacional espanhol, de 41 anos.