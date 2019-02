Quando o mau exemplo vem dos veteranos: «Vão para a cozinha... suas vadias»

OFICIAL ? El @TerrassaFC desaprova i condemna els lamentables incidents que van tenir lloc aquest dissabte a l’Olímpic de #Terrassa i prendrà les mesures que consideri oportunes durant les pròximes horeshttps://t.co/14R5gJlUOZ pic.twitter.com/Xwaf4gxv1L — Terrassa FC (@TerrassaFC) 3 de fevereiro de 2019

Uma atitude que mereceu a censura de quem assistiu, dos meios de comunicação espanhola e qu obrigou o clube a publicamente pedir desculpa: a equipa de veteranos do Terrassa aquecia para entrar em campo a seguir ao fim da partida entre a equipa feminina B do clube e o Viladecavalls, quando alguns elementos decidiram insultar as jogadores em campo."Saiam do campo que nós temos de jogar, este jogo já deveria ter sido interrompido", terão dito os veteranos que ao verem as reações negativas do público continuaram os insultos: "vão para a cozinha, vão varrer, são umas vadias".Este comportamento sexista foi denunciado pela árbitra Alexia Mayer, que descreveu a situação no relatório de jogo. Refira-se ainda que a partida foi mesmo interrompida aos 75 minutos devido a este episódio.Entretanto, através das redes sociais o clube espanhol condenou o comportamento da equipa de veteranos, pedindo desculpa pela situação e garantindo uma investigação ao caso.