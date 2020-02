«Quando vi que era Zidane, fiquei calmo, sabia que tinha seguro»: a caricata história de um acidente

No sábado foi notícia que Zinedine Zidane tinha sofrido um pequeno acidente de viação a caminho de Valdebebas. Agora chega-nos o relato da caricata história, contada pelo condutor do carro atingido pelo veículo do treinador do Real Madrid.





Ao jornal 'La Voz de Galicia', Ignacio Fernández contou como ficou a conhecer Zidane e como ambos resolveram tratar da situação. Ignacio é galego, gerente de uma loja de móveis, e estava no sábado em Madrid a caminho de uma feira de decoração.O encontro 'imediato' aconteceu em Valdebebas, numa rotunda, com Zidane a bater na traseira do carro de Ignacio Fernández."Assim que o vi, reconheci-o e disse:'gostaria de conhecê-lo noutras circunstâncias, mas isto também não é mau'", contou.Ignacio relevou também que para evitar que aquela situação se prolongasse, assim como a presença dos meios de comunicação no local, decidiram preencher os documentos de seguro pelo telefone: "Quando vi que era Zidane, fiquei calmo, pelo menos já sabia que tinha seguro e tinha tudo pago", contou à 'Rádio Marca', confidenciando ainda: "Dei-lhe o meu número de telefone, mas ele não, tal como eu imaginava".O 'encontro' terminou com uma selfie e boa disposição:"perguntei-lhe se poderíamos tirar uma selfie, porque, caso contrário, as pessoas não acreditariam que tive um acidente com Zidane. E ele gentilmente disse que sim. Tirou o chapéu e tirámos a foto. Também lhe disse que se ele quisesse poderíamos trocar de carro e era como se nada tivesse acontecido."