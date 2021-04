Que dupla! Kluivert e Eto'o juntam-se para lançar clássico espanhol

Real Madrid e Barcelona medem forças este sábado, em mais um clássico que promete ser de emoções fortes. E para lançar este importante duelo da 30ª jornada da liga espanhola, nada como juntar dois craques eternos do emblema catalão. E ambos com muito a dizer sobre o desafio...

"Para mim, é a maior partida do futebol mundial, com certeza. São duas equipas que importantes não apenas em Espanha, mas em todo o mundo. Joguei alguns clássicos excelentes - Inter vs Milan, Ajax vs Feyenoord, que são jogos muito bons de se jogar, mas o El Clásico é incrível! É brutal fazer parte de uma partida tão global. Não é apenas uma partida espanhola, as pessoas vivem-no de forma especial em todo o mundo. É realmente incrível fazer parte desse jogo", atirou Kluivert, antigo internacional holandês.

"Os meus melhores momentos do El Clásico foram aqueles em que que fiz golos. Acho que marquei três ou quatro nesses jogos. Especialmente quando marcamos fora. A partir do momento em que entras no Santiago Bernabéu, as pessoas estão a assobiar, os teus ouvidos começam a bater de leve! É incrível marcar nessa atmosfera. Então se marcares e fores ao pequeno canto no topo onde estão os adeptos do Barcelona a torcer. Se venceres naquele estádio, é simplesmente incrível", acrescentou.



Eto'o destaca semana anterior ao duelo

O camaronês Samuel Eto’o também não resistiu a relembrar a sua grande passagem pelo Barça: "[A minha melhor memória do ElClasico] foi a primeira vez que joguei em Camp Nou. Em primeiro lugar, porque vencemos e também por toda a experiência. É uma rivalidade que se vive e respira desde o primeiro dia em que nos juntamos ao Barcelona. Na semana anterior ao jogo, nada mais importa. Foi tão intenso. Corremos para o campo e o estádio totalmente lotado. Vencemos por 3-0, não poderia ter sonhado com uma estreia melhor do ElClásico".