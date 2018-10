Quem dá o treino do Real Madrid?

Julen Lopetegui está fora do Real Madrid e Antonio Conte está a caminho. A Junta Diretiva do emblema merengue reúne esta segunda-feira pelas 18:00 e será por volta dessa hora que irá comunicar com os adeptos e com o mundo. Ou seja, até essa hora Lopetegui ainda é treinador e Conte apenas um hipotético sucessor. Então e quem vai treinar a equipa às 11 da manhã?É esta a questão lançada pela imprensa espanhola, que avança com duas possibilidades. Ou Lopetegui ainda tem a pesarosa missão de treinar os seus pupilos uma última vez, certamente com o pior ambiente de sempre, tendo em conta as circunstâncias, ou então avança Santiago Solari, treinador do Castilla e que pode assumir a sessão de trabalho sem grandes constrangimentos.Uma decisão que provavelmente já está tomada por Florentino Pérez.