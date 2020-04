«Quero ser o LeBron do futebol»: o peculiar objetivo de jovem do Barcelona

Aos 18 anos, Konrad de la Fuente é um dos muitos miúdos da camadas jovens do Barcelona que sonham chegar à equipa principal e brilhar em Camp Nou. Só que, ao contrário dos demais, o jovem norte-americano de 18 anos não tem o sonho de ser o novo Messi, mas antes tem como objetivo ser o LeBron James do futebol. Um desejo peculiar, é certo, mas que se explica pela admiração extrema que médio, internacional Sub-20 pelos Estados Unidos, tem pela super estrela dos LA Lakers.





"O meu jogador favorito é o LeBron. É o meu ídolo. Sou apenas mais um fã dele, provavelmente o maior do Mundo. Gosto de jogar basquetebol nos tempos livres, mas não sou muito bom. Ainda assim, é incrível o quanto gosto dele. Adoro a forma como joga, a sua disciplina de trabalho, como age fora do campo, a sua ambição para evoluir mesmo já sendo o melhor. É incrível e admiro-o imenso. Mesmo não sendo um jogador de basquetebol, quero ser como ele no mundo do futebol", assumiu o jovem, em declarações à ESPN.E mesmo que LeBron seja o seu ídolo, De La Fuente assume que Messi também está no seu topo. "Lembro-me que ele estava a dar uma entrevista na La Masia e eu estava lá. Quando a entrevista acabou fui logo tirar uma foto com ele. Enquanto me aproximava dele - ao lado de dois amigos -, estava tipo 'meu Deus, é o Messi, fantástico'. Estava quase a tremer e perguntei-lhe se podia tirar uma foto com ele. Lembro-me que peguei no telemóvel para a tirar e estava a tremer... Foi uma loucura, nunca senti nada assim", assumiu o médio, que até ao momento disputou quatro partidas pela equipa B dos catalães.