Quique Setién: «Claro que já sonhei andar em Liencres entre as vacas a mostrar a Champions»

Quique Setién analisou em declarações à TV3 a situação do Barcelona e não esconde que tem a ambição de se sagrar campeão. Mas, para tal, quer jogar.





"Gostaria de jogar e ser campeão no campo, como é óbvio. Mas a realidade é que a situação está como está, não sei se vai haver título ou não. Não me sentirei campeão, mesmo que tenha mais dois pontos do que o Real Madrid, quero ser campeão a jogar", frisa o técnico dos catalães, que lideravam a classificação da LaLiga no momento da paragem, com mais dois pontos do que os rivais de Madrid.A Champions também está no seu horizonte e Sétien diz inclusivamente que já se imaginou a passear com a taça entre as vacas na sua terra natal... "Digo aos jogadores que tenho pressa, que gostaria de ganhar a Liga e a Liga dos Campeões. Claro que já sonhei andar em Liencres, entre as vacas, a mostrar a Champions..."Mas reconhece que a situação é complicada. "Tudo isto é anedótico. É uma situação difícil para todo o mundo e o que quero é que se revolva o mais rapidamente possível, para que possamos abraçar-nos, recuperar as pessoas mais velhas, que estão a sofrer com mais intensidade com este problema. Tudo o resto é supérfluo. Se tiver de terminar sem jogarmos... Mas se conseguirmos jogar será fenomenal."O técnico, que não esconde que gostaria de ver o seu contrato renovado, abordou também a crise institucional com Messi. "Às vezes, a realidade do clube passa para os meios de comunicação social e isso é triste. O ideal seria trabalharmos num ambiente mais positivo, melhor. Mas não acredito que isso vá definir se Messi fica ou sai. Estamos confiantes que ele vai continuar a sua carreira em Camp Nou."Recorde-se que o argentino não gostou de ver o diretor desportivo, Eric Abidal, culpar os jogadores pelo despedimento de Ernesto Valverde, o anterior técnico da equipa.