Quique Setién: «Nélson Semedo pediu desculpa a toda a gente»

Quique Setién, treinador do Barcelona, contou na conferência de imprensa de antevisão do jogo de amanhã, com o Maiorca, que Nélson Semedo pediu desculpas ao treinador e a toda a equipa. O português foi a uma festa de aniversário onde estiveram cerca de duas dezenas de pessoas e quebrou o protocolo.





O técnico contou que ainda não sabe se o defesa luso vai jogar. "Não sei mas a minha decisão não será condicionada por este descuido que teve. Trata-se de uma situação que, futebolisticamente, não vai afetar as minhas escolhas", contou Setien.Depois, Setién revelou que o jogador fez 'mea culpa'. "Ele estava tremendamente preocupado, foi um descuido, ele não estava ciente que podia levar a esta situação. É óbvio que cometeu um erro. Pediu desculpa a toda a gente. Está arrependido. Não deixa de ser um equívoco, não passa disso."