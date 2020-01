Quique Setién: «O melhor que fizemos foi irmos para o intervalo empatados a zeros»

O Barcelona alcançou a sua quarta derrota - segunda fora de portas - nesta temporada ao perder (2-0) no Mestalla, diante do Valencia, em jogo da 21.ª jornada da La Liga, numa partida que ficou decidida com um autogolo de Jordi Alba (48') e um tento de Maxi Gomez (77').





No final do encontro, Quique Setién afirmou que a equipa culé esteve muito aquém daquilo que é pretendido, indicando o posicionamento dos seus jogadores e a posse de bola pouco objetiva como um dos principais motivos para o desfecho negativo do resultado."Não foi um problema de atitude da equipa. Estiveram comprometidos. Não estivemos bem posicionados dentro de campo, não entendemos algumas das coisas que tínhamos de fazer, tal como tínhamos planeado antes da partida. Isso custou-nos. Fizemos uma quantidade de passes sem sentido, só por termos a posse de bola. Faltou-nos profundidade e capacidade para fazer danos", apontou o técnico espanhol."O Valencia comprometeu a nossa estratégia e conseguiu fechar bem os espaços. Posicionalmente há muito a corrigir: realizamos muitos passes sem qualquer objetividade. Não foi isto que trabalhámos. Durante a primeira parte não estivemos bem, o melhor que fizemos foi mesmo irmos para o intervalo empatados a zeros. Na segunda parte a equipa melhorou um pouco e tivemos oportunidade de nos colocarmos na frente, mas isso não é suficiente para nós.""Simplesmente disse que é um grande jogador e que preferia que ele não estivesse em campo porque é alguém que consegue provocar sempre danos aos adversários", concluiu.