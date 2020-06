Quique Setién preferia regressar à Liga uma semana mais tarde

O treinador do Barcelona, Quique Setién, mostrou-se este domingo satisfeito com a recuperação de Luís Suárez e espera contar com Messi, embora preferisse que a Liga espanhola regressasse uma semana mais tarde.

"Vejo bem o trabalho que temos feito, mas talvez, e é igual para todas as equipas, precisássemos de uma semana mais para estar nas melhores condições", defendeu o treinador do líder do campeonato.

Na opinião do técnico, a paragem de mais de três meses pode ter sido benéfica, pelo stress acumulado, que ficou para trás, com os jogadores a apresentarem-se "muito motivados e com muita vontade".

Setién está igualmente satisfeito com o regresso de Luís Suárez, que foi em janeiro operado ao menisco e conseguiu regressar, o que não era previsível esta época, devido à suspensão das competições.

Em relação a Messi, que tem estado condicionado devido a uma contratura no quadríceps, o técnico do Barça desvalorizou, acrescentando que espera que na próxima semana estejam todos em pleno.

A Liga espanhola de futebol regressa na próxima quinta-feira, depois de ter sido suspensa em março devido à pandemia da covid-19.

A 11 jornadas do final, o Barcelona lidera o campeonato, com 58 pontos, mais dois do que o Real Madrid, enquanto o Sevilha é terceiro classificado, com 47.