Racismo num jogo que envergonha Benifairó: «Espanha não é um jardim zoológico, fora daqui»

As localidades de Benifairó e Oliva, em Espanha, bem como os respetivos clubes do campeonato regional de futebol, uniram-se para condenar os insultos racistas que aconteceram num jogo entre as duas equipas, realizado em Valldigna (na província de Valência), visando um jogador do Oliva.





Segundo conta o jornal 'Marca', durante a partida foram proferidos cânticos insultuosos a partir da bancada centrados em Shyllon, que subiam de tom de cada vez que o jogador do Oliva tocava na bola. "Espanha não é um jardim zoológico, fora daqui", "macaco filho da p..." e "negro" foram algumas das frases mais ouvidas, juntamente com cânticos franquistas. Outro jogador sul-americano do Oliva foi também visado.Mais tarde, dezenas de habitantes da localidade de Benifairó saíram à rua para condenar o sucedido.