Radamel Falcão oferecido ao Real Madrid

O jornal espanhol 'Marca' noticia que o Real Madrid vai reforçar o seu plantel e por estes dias não faltam candidatos a mudar-se para o Santiago Bernabeu. Clubes, empresários e jogadores movem-se nos bastidores e o último a ser oferecido aos merengues foi Radamel Falcão.O colombiano de 32 anos, que jogou no FC Porto entre 2009 e 2011, não está a passar por um bom momento no Monaco e nem a chegada de Thierry Henry ao comando técnico da equipa do principado amenizou a vontade do avançado de procurar outros destinos.Falcão é representado por Jorge Mendes e em 2017 renovou contrato com o Monaco até 2020. Mas o clube não passa por um bom momento, tanto desportiva como finaceiramente, por isso a saída de um jogador com um dos salários mais altos poderia ser encarada por bons olhos no clube que há duas épocas foi semifinalista na Liga dos Campeões.A instabilidade no Monaco agudizou-se com a detenção do presidente, Dmitri Rybolovlev, acusado de corrupção.