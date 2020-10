Rafa e Kevin: a ala esquerda do Eibar entende-se em português

O Eibar venceu o Valladollid por 2-1 e com três portugueses no onze: Paulo Oliveira, Rafa Soares e Kévin Rodrigues - autor de um golo. Os dois últimos ocupam o corredor esquerdo da equipa espanhola, num entendimento em bom português e com conhecimento das posições de lateral e extremo.





"O facto de quer um, quer outro, estar habituado a jogar como lateral e extremo faz com que cada um saiba onde outro deve estar e ajudar. Quando um joga como um ala sabe quando deve baixar no terreno para ajudar. E quando atacamos é bom o extremo ter o apoio do lateral. Entendemo-nos bastante bem e quando assim é as coisas saem bem. Fomos felizes", comentou Rafa Soares aO Eibar registou a primeira vitória no campeonato espanhol. Em quatro jogos, o clube onde alinham os três portugueses soma 4 pontos.