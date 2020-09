Rafa Soares: «Eibar vai fazer uma época tranquila»

Depois de ter sido suplente utilizado na jornada inaugural do campeonato espanhol, Rafa Soares foi titular na derrota do Eibar em casa do Villarreal. Apesar do desaire por 2-1, o lateral português acredita que as vitórias vão aparecer.





"Hoje tentámos mas não conseguimos pontuar. No entanto, isso não nos pode retirar confiança porque defrontámos o Villareal fora de casa. Acredito que o Eibar vai fazer uma época tranquila e conseguir o seu objetivo de forma clara e consistente", afirmou Rafa Soares apouco após o jogo.Quanto à prestação invidivual, o lateral formado no FC Porto admite que é totalmente diferente ser titular ou suplente utilizado, como havia acontecido na primeira jornada. "É muito melhor jogar de início do que entrar no final do jogo. A confiança é outra. O jogo correu-me bem: com bola, boas tomadas de decisão; sem bola, muito trabalho. Isto porque a nossa tática passa por ter a nossa equipa muito adiantada no terreno e os quatro defesas têm de ter ainda mais atenção para proteger as costas. Este foi o meu primeiro de muitos jogos no campeonato espanhol", garantiu o português, o número... 11 do Eibar, pouco habitual para um lateral: "Fiquei com o 11 porque é um número mais apetecível e de extremo. E como também faço de extremo..."Kévin Rodrigues, internacional português, também foi utilizado no Eibar, tendo entrado para o lugar, precisamente, de Rafa Soares.