Rafinha: «Gostaria muito que Neymar voltasse ao Barcelona»

O brasileiro Rafinha aprova o possível regresso de Neymar ao Barcelona, considerando que a conexão entre o brasileiro, Messi e Suárez é algo raro e poucas vezes visto no mundo do futebol. Quanto ao seu futuro, o médio blaugrana... pouco disse."Espero que Neymar volte. É um grande jogador e seria muito bom para o Barcelona. Nunca vi nada igual ao tridente Messi, Neymar e Suárez, pura magia! O que se viu enquanto jogavam juntos foi inacreditável", começou por dizer o médio brasileiro.Já recuperado de uma grave lesão sofrida nos ligamentos, que o deixou fora dos relvados nos últimos meses, Rafinha não se alongou quanto ao que aí vem, assumindo apenas que se "vê como jogador do Barcelona" e que continuará a "lutar" para assegurar o seu lugar no plantel. "Quero jogar futebol e o Barcelona é a minha casa, tenho contrato com o clube e estou muito confiante", finalizou.Rafinha, refira-se esteve na apresentação, em Barcelona, da Fundação Família Alcântara - que se dedica a lutar contra a má nutrição infantil -, juntamente com o seu irmão Thiago e o pai.