Rakitic avisa Barcelona: «Não sou um saco de batatas»

Rakitic termina contrato com o Barcelona em junho de 2021, mas está consciente que existe a possibilidade de deixar o clube no próximo verão, um cenário que não descarta desde que o processo decorra com lisura, ao contrário do que aconteceu no mercado de inverno onde foi oferecido ao Inter como uma moeda de troca para a contratação de Lautaro Martínez.





"Não sou um saco de batatas ou uma coisa qualquer! Comigo é possível conversar e uma coisa é certa: quero ficar num lugar onde me desejam e tanto eu como a minha família nos sintamos bem. Se for aqui muito bem, se isso não for possível vou para um sítio que eu decida. Os comportamentos anteriores não me agradaram e já deixei isso bastante claro", afirmou o internacional croata em entrevista concedida ao 'El Mundo Deportivo'.Refira-se que Rakitic não é o único jogador descontente com a direção blaugrana, aliás este sentimento de insatisfação já foi revelado de um modo geral no comunicado em que o plantel aceitou reduzir os respetivos vencimentos em 70% para pouparem despedimentos e cortes nos salários dos restantes funcionários.